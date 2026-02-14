Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.
Oб этом проинформировал МИД Азербайджана на своей странице в соцсети X.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе политический диалог, энергетическая безопасность, «зеленый» переход, торговля, транспорт и гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, были затронуты региональные процессы, нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также усилия по восстановлению в постконфликтный период.