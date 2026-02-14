USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Губернатор Калифорнии: США стали источником нестабильности

14 февраля 2026, 23:52 673

Сегодня США стали «источником большей нестабильности, чем любая другая страна в мире», сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ньюсом признался, что не думал, что «когда-либо произнесет подобные слова в своей жизни», подчеркнув, что Америка «не мертва, а лишь пребывает в спящем состоянии». «Возможно, придется спать с одним открытым глазом. Понадобится время, но она точно не мертва», — отметил губернатор Калифорнии.

Ньюсом также заявил, что Трамп «исторически непопулярен» и потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс. По его мнению, в ближайшие месяцы президент утратит право вводить тарифы на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act). Губернатор выразил уверенность, что это полномочие будет оспорено в Верховном суде США и отменено, что лишит Трампа значительной части его «энергии и переговорной силы».

Кроме того, Ньюсом обвинил Трампа в использовании внешнеполитических поездок в личных коммерческих интересах. По его словам, члены семьи политика нередко участвуют в переговорах, связанных с проектами в сфере недвижимости, гольф-клубов, инвестиций и криптовалют. «Речь идет не о выработке политики, а о получении прибыли», — подчеркнул он, добавив, что все это происходит «прямо на глазах у общественности».

Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 437
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 548
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 3848
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
14 февраля 2026, 22:20 2362
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
14 февраля 2026, 20:33 5318
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
14 февраля 2026, 21:51 2893
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
14 февраля 2026, 21:35 2422
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
14 февраля 2026, 20:50 618
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
14 февраля 2026, 19:56 3829
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
14 февраля 2026, 19:42 5507
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
14 февраля 2026, 19:29 4018

ЭТО ВАЖНО

Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 437
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 548
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 3848
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
14 февраля 2026, 22:20 2362
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
14 февраля 2026, 20:33 5318
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
14 февраля 2026, 21:51 2893
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
14 февраля 2026, 21:35 2422
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
14 февраля 2026, 20:50 618
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
14 февраля 2026, 19:56 3829
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
14 февраля 2026, 19:42 5507
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
14 февраля 2026, 19:29 4018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться