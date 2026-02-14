Губернатор Калифорнии: США стали источником нестабильности

Ньюсом признался, что не думал, что «когда-либо произнесет подобные слова в своей жизни», подчеркнув, что Америка «не мертва, а лишь пребывает в спящем состоянии». «Возможно, придется спать с одним открытым глазом. Понадобится время, но она точно не мертва», — отметил губернатор Калифорнии.

Ньюсом также заявил, что Трамп «исторически непопулярен» и потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс. По его мнению, в ближайшие месяцы президент утратит право вводить тарифы на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act). Губернатор выразил уверенность, что это полномочие будет оспорено в Верховном суде США и отменено, что лишит Трампа значительной части его «энергии и переговорной силы».

Кроме того, Ньюсом обвинил Трампа в использовании внешнеполитических поездок в личных коммерческих интересах. По его словам, члены семьи политика нередко участвуют в переговорах, связанных с проектами в сфере недвижимости, гольф-клубов, инвестиций и криптовалют. «Речь идет не о выработке политики, а о получении прибыли», — подчеркнул он, добавив, что все это происходит «прямо на глазах у общественности».