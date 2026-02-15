Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Мюнхене. Также Зеленский поговорил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.
Зеленский отметил, что во время встречи с Рубио темами обсуждения стали ситуация на фронте и российские теракты против украинской энергетики. Также обсуждали усиление защиты от холодов и дипломатический процесс.
Также стороны поговорили о запланированных в Женеве переговорах с РФ и пришли к согласию, что они должны дать результат.
«Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», - добавил президент.
После встречи с Рубио Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой стала подготовка к трехсторонним переговорам в Женеве.
«Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней», - добавил Зеленский.
