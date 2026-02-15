USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером

ОБНОВЛЕНО 01:53
01:53 779

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Мюнхене. Также Зеленский поговорил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.

Зеленский отметил, что во время встречи с Рубио темами обсуждения стали ситуация на фронте и российские теракты против украинской энергетики. Также обсуждали усиление защиты от холодов и дипломатический процесс.

Также стороны поговорили о запланированных в Женеве переговорах с РФ и пришли к согласию, что они должны дать результат.

«Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», - добавил президент.

После встречи с Рубио Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой стала подготовка к трехсторонним переговорам в Женеве.

«Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней», - добавил Зеленский.

*** 00:07

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в Мюнхене последствия российских ударов по украинским энергетическим объектам и ход мирных переговоров.

Oб этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

«Я проинформировал (Рубио) о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость», - говорится в публикации.

По словам Зеленского, он и Рубио также детально обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи между Киевом, Вашингтоном и Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю США за конструктивный подход. Затронули и вопрос последовательности шагов. Важно, чтобы было продвижение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», - заключил украинский лидер.

