аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Уитакер: Америка не покинет Европу

00:21

Американцы не собираются покидать Европу или Североатлантический альянс.

Oб этом Politico заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Сообщается, что это заявление последовало спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио попытался успокоить европейских союзников, обеспокоенных тем, что Вашингтон может отвернуться от них, особенно путем вывода десятков тысяч американских военнослужащих.

В публикации говорится, что в этом году американские официальные лица заняли более примирительную позицию на ежегодной конференции по безопасности, поскольку альянс переживает самый большой кризис за семь десятилетий своих отношений. Их более мягкие комментарии сильно отличаются от гневной риторики вице-президента Джей Ди Вэнса в прошлом году, когда он обрушился с критикой на ценности континента.

Однако Уитакер подчеркнул необходимость того, чтобы европейцы взяли на себя большую часть бремени собственной обороны.

«Нам нужно, чтобы Европа, очень богатые и успешные страны, взяла на себя традиционную оборону, что позволит Соединенным Штатам сосредоточиться на решении других проблем и угроз совместно с нашими союзниками в этих регионах», - подчеркнул он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расходы стран-членов ЕС, их поддержку Украины и приверженность собственной обороне. Однако в последние недели эта критика смягчилась: американские официальные лица заверили своих европейских коллег, что 80 000 американских военнослужащих на континенте в основном останутся на своих местах.

Однако Европа не до конца убеждена в этом. Комиссар Европейского союза по вопросам обороны Андриус Кубилиус настаивает на создании собственных вооруженных сил блока численностью 100 000 военнослужащих.

