Европа не вернется к российским нефти и газу

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа не намерена возвращаться к зависимости от российских энергоресурсов.
«Я не думаю, что какой-либо здравомыслящий европеец вернется к российским энергоносителям», — сказал он.
По словам президента Финляндии, прежняя концепция энергетической взаимозависимости с Россией утратила актуальность.
«Считаю, что сама идея о том, что энергетика нас связывает и создает взаимозависимость, теперь ушла в прошлое — поэтому мы ищем альтернативные решения в Европе», — отметил Стубб.