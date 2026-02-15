Недвижимость россиян назвали угрозой

Спустя три месяца после заявления властей Финляндии о том, что владение россиянами недвижимостью в стране представляет угрозу безопасности государства, Минобороны анонсировало меры по пересмотру сделок с жильем в Финляндии для некоторых лиц. Речь идет о гражданах, не имеющих паспортов государств Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в том числе о россиянах. Об этом сообщил глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.

По словам министра, Хельсинки изучает вопрос о возможности вмешательства в сделки с недвижимостью этих лиц «задним числом». Такие действия могли бы предприниматься в отношении всех типов недвижимого имущества и по сделкам, которые были заключены в течение последних двух десятилетий. Цель инициативы — обеспечение национальной безопасности и более эффективный контроль за сделками с жильем на территории страны. «В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, проблема заключается в том, что число объектов недвижимости выросло настолько, что в случае обострения ситуации с безопасностью будет очень сложно контролировать такое огромное количество квартир и домов в короткие сроки.

В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу закон о запрете на сделки с недвижимостью для граждан ряда стран. Он был принят в апреле и ограничил гражданам стран, «ведущих агрессивную войну и угрожающих безопасности Финляндии», в том числе россиянам и белорусам, возможность покупать недвижимость на территории страны.

В ноябре Хяккянен заявлял, что нацбезопасности Финляндии угрожает владение недвижимостью гражданами России. По его словам, власти начинают изучать риски, связанные с покупкой квартир россиянами. Поводом стало расследование финской медиагруппы Yle, показавшее, что на российских сайтах продаются тысячи финских квартир и россияне продолжают активно покупать жилье, в основном в столичном регионе.