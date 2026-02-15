USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Недвижимость россиян назвали угрозой

01:09 651

Спустя три месяца после заявления властей Финляндии о том, что владение россиянами недвижимостью в стране представляет угрозу безопасности государства, Минобороны анонсировало меры по пересмотру сделок с жильем в Финляндии для некоторых лиц. Речь идет о гражданах, не имеющих паспортов государств Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в том числе о россиянах. Об этом сообщил глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.

По словам министра, Хельсинки изучает вопрос о возможности вмешательства в сделки с недвижимостью этих лиц «задним числом». Такие действия могли бы предприниматься в отношении всех типов недвижимого имущества и по сделкам, которые были заключены в течение последних двух десятилетий. Цель инициативы — обеспечение национальной безопасности и более эффективный контроль за сделками с жильем на территории страны. «В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, проблема заключается в том, что число объектов недвижимости выросло настолько, что в случае обострения ситуации с безопасностью будет очень сложно контролировать такое огромное количество квартир и домов в короткие сроки.

В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу закон о запрете на сделки с недвижимостью для граждан ряда стран. Он был принят в апреле и ограничил гражданам стран, «ведущих агрессивную войну и угрожающих безопасности Финляндии», в том числе россиянам и белорусам, возможность покупать недвижимость на территории страны.

В ноябре Хяккянен заявлял, что нацбезопасности Финляндии угрожает владение недвижимостью гражданами России. По его словам, власти начинают изучать риски, связанные с покупкой квартир россиянами. Поводом стало расследование финской медиагруппы Yle, показавшее, что на российских сайтах продаются тысячи финских квартир и россияне продолжают активно покупать жилье, в основном в столичном регионе.

Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 439
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 551
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 3851
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
14 февраля 2026, 22:20 2363
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
14 февраля 2026, 20:33 5318
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
14 февраля 2026, 21:51 2893
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
14 февраля 2026, 21:35 2422
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
14 февраля 2026, 20:50 618
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
14 февраля 2026, 19:56 3829
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
14 февраля 2026, 19:42 5509
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
14 февраля 2026, 19:29 4018

ЭТО ВАЖНО

Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 439
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 551
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 3851
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
14 февраля 2026, 22:20 2363
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
14 февраля 2026, 20:33 5318
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
14 февраля 2026, 21:51 2893
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
14 февраля 2026, 21:35 2422
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
14 февраля 2026, 20:50 618
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
14 февраля 2026, 19:56 3829
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
14 февраля 2026, 19:42 5509
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
14 февраля 2026, 19:29 4018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться