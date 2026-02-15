USD 1.7000
Конфликт Саудовской Аравии и ОАЭ приобретает антиизраильский характер

01:27 546

Резкое обострение отношений между Саудовской Аравией и ОАЭ приобретает отчетливо антиизраильский оттенок и может повлиять на баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post. Поводом для кризиса стали разногласия по поводу стратегии в Йемене, однако в дальнейшем противостояние вышло за рамки военной тематики, отмечает издание.

В информационном пространстве развернулась кампания, в ходе которой Эмираты стали обвинять в слишком тесном сотрудничестве с Израилем. В соцсетях появились публикации, в которых ОАЭ называли «троянским конем Израиля», а также подвергали критике нормализацию отношений в рамках Авраамовых соглашений. По данным аналитиков, за последние недели усилилась антиизраильская риторика, а Эмираты стали представлять как проводника израильских интересов в регионе. В Абу-Даби такие обвинения расценивают как целенаправленную попытку давления и дискредитации на фоне укрепляющегося партнерства с Израилем.

Отмечается, что именно израильский фактор стал одним из самых чувствительных элементов нынешнего кризиса. Расширение связей Израиля с арабскими странами рассматривается Вашингтоном как важная часть региональной стратегии, включающей сдерживание Ирана и ослабление ХАМАС. Однако внутренние разногласия между ключевыми государствами Персидского залива могут осложнить реализацию этих планов.

Дополнительную роль играет соперничество между наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии бин Салманом и президентом ОАЭ бин Зайедом. Если ранее их отношения воспринимались как союзнические, то в последние годы усилилась конкуренция за региональное лидерство, говорится в статье.

