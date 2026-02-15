Meta и YouTube обвиняются в смерти детей

Буэнос-Айрес (Аргентина). Профсоюзы организовали по всей стране марши и демонстрации против нового законопроекта о трудовой реформе, предложенного президентом Хавьером Милеем
Милан (Италия). Владислав Гераскевич из Украины демонстрирует свой шлем после дисквалификации с зимних Олимпийских игр за ношение его в память о спортсменах, погибших в результате нападения России
Дакка (Бангладеш). Парламентские выборы
Одесса (Украина). Продавец убирает территорию на рынке, пострадавшем от удара российского беспилотника
Лос-Анджелес (США). Родители у здания суда с фотографиями своих умерших детей во время судебного процесса по делу, в котором Meta и YouTube обвиняются в нанесении вреда психическому здоровью детей посредством вызывающих зависимость платформ
Туамасина (Мадагаскар). Циклон «Гезани» унес жизни 36 человек и разрушил тысячи домов
Венеция (Италия). В Венеции проходит традиционный карнавал, который ежегодно привлекает в город сотни тысяч туристов со всего мира