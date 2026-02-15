Трамп может «перекрыть кран» Ирану

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме договорились об усилении экономического давления на Иран. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.

По данным издания, Вашингтон намерен сосредоточиться прежде всего на ограничении продаж иранской нефти Китаю. Более 80% нефтяного экспорта Ирана приходится именно на китайский рынок.

Как отмечает Axios, экономические меры будут реализовываться параллельно с наращиванием американского военного присутствия на Ближнем Востоке и продолжением переговоров.

Американские чиновники считают, что сокращение экспорта нефти в Китай может нанести серьезный удар по экономике Ирана и подтолкнуть Тегеран к уступкам по его ядерной программе.