Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в предательстве западных ценностей и международных принципов.

«Он предал человеческие ценности. Он предал Хартию НАТО, Атлантическую хартию и Всеобщую декларацию прав человека», — заявила Клинтон.

По ее словам, многие усилия международного сообщества были направлены на то, чтобы сдерживать людей, стремящихся к безответственной власти.

«Никто из нас в этой комнате, включая всех участников этой панели, не выбрал бы жизнь под режимом, настолько неподотчетным, что он мог бы действовать безнаказанно, как это делает Путин. Но именно на такой образец ориентируется Трамп», — подчеркнула бывший госсекретарь США.

Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 552
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 3854
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается?
И Германия жаждет своего Трампа: Меркель возвращается? наш комментарий
14 февраля 2026, 22:20 2363
Китай выжигает Россию
Китай выжигает Россию наш комментарий
14 февраля 2026, 20:33 5319
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
НАТО немедленно начнет войну с Россией, если…
14 февраля 2026, 21:51 2894
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене
Еще одна встреча Алиева в Мюнхене фото
14 февраля 2026, 21:35 2423
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны
Баскетбольная лига: три четвертьфиналиста уже известны Итоги 17-го тура
14 февраля 2026, 20:50 618
Два шейха мешают Трампу против Ирана
Два шейха мешают Трампу против Ирана наш комментарий
14 февраля 2026, 19:56 3829
Алиев встретился с Зеленским
Алиев встретился с Зеленским ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 19:42
14 февраля 2026, 19:42 5509
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии
Алиев о начале сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии ОБНОВЛЕНО 19:29
14 февраля 2026, 19:29 4018

