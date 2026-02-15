Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад

«Он предал человеческие ценности. Он предал Хартию НАТО, Атлантическую хартию и Всеобщую декларацию прав человека», — заявила Клинтон.

По ее словам, многие усилия международного сообщества были направлены на то, чтобы сдерживать людей, стремящихся к безответственной власти.

«Никто из нас в этой комнате, включая всех участников этой панели, не выбрал бы жизнь под режимом, настолько неподотчетным, что он мог бы действовать безнаказанно, как это делает Путин. Но именно на такой образец ориентируется Трамп», — подчеркнула бывший госсекретарь США.