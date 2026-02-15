Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...

BBC отмечает, что это противоречит заявлениям Трампа, сделанным им в пятницу, о том, что «нам не нужно никакого обогащения». Ранее в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп предпочитает сделку, но заключить ее с Ираном «очень сложно».

По словам Тахт-Раванчи, теперь «мяч на стороне Америки, и ей предстоит доказать, что они хотят заключить сделку», добавив: «Если они искренни, я уверен, что мы будем на пути к соглашению». Иранский дипломат утверждает, что тема нулевого обогащения уже не актуальна и с точки зрения Ирана больше не находится на столе переговоров.

Иран готов рассмотреть компромиссы для достижения ядерной сделки с США, если американцы будут готовы обсудить отмену санкций. Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

В ответ на вопрос о возможности согласия на вывоз из Ирана более 400 килограммов высокообогащенного урана Раванчи сказал, что пока рано говорить о том, что произойдет в ходе переговоров. Он указал на предложение Тегерана снизить содержание урана, обогащенного на 60%, как на свидетельство готовности к компромиссу.

«Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей программой, если они готовы говорить о санкциях», — заявил Тахт-Раванчи. Он не подтвердил, означает ли это отмену всех или некоторых санкций.

Иранский переговорщик также подтвердил отказ Тегерана обсуждать свою программу баллистических ракет с американскими переговорщиками, что является ключевым требованием Израиля.

Включение этого пункта в любое соглашение, наряду с поддержкой Ираном вооруженных группировок в регионе, также подчеркивалось американскими официальными лицами, включая Рубио.

«Когда на нас напали израильтяне и американцы, наши ракеты пришли нам на помощь, так как же мы можем смириться с лишением себя оборонительных возможностей?» — подчеркнул Тахт-Раванчи.

Высокопоставленный дипломат также выразил обеспокоенность по поводу противоречивых заявлений американского президента. «Мы слышим, что они заинтересованы в переговорах, — сказал Тахт-Раванчи. — Они заявляли об этом публично; они говорили об этом в частных разговорах через Оман, что заинтересованы в мирном урегулировании этих вопросов».

Однако в своих последних заявлениях Трамп снова сосредоточился на смене режима, заметив: «Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти».

«Мы не слышим этого в личных сообщениях», — заметил Тахт-Раванчи, имея в виду записки, передаваемые через министра иностранных дел Омана Сайида Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Тахт-Раванчи также подверг сомнению наращивание военной мощи США в регионе, предупредив, что еще одна война будет «травматичной, плохой для всех... пострадают все, особенно те, кто инициировал эту агрессию». Он добавил: «Если мы почувствуем, что это угроза существованию, мы отреагируем соответствующим образом». На вопрос о том, будет ли Иран рассматривать американскую кампанию как борьбу за выживание, он ответил: «Даже думать о таком крайне опасном сценарии неразумно, потому что весь регион окажется в плачевном состоянии».

На вопрос о более чем 40 000 американских солдат, дислоцированных в регионе, Тахт-Раванчи ответил: «Это была бы совсем другая игра».

«Мы видим практически единодушное мнение в регионе против войны», — сказал Тахт-Раванчи.

«Мы надеемся, что сможем добиться этого дипломатическим путем, хотя и не можем быть уверены на 100%», — отметил он, добавив, что Ирану «следует быть начеку, чтобы нас не застали врасплох», намекая на 12-дневную войну в июне прошлого года.

BBC отмечает, что присутствие зятя президента США Джареда Кушнера на последних переговорах в начале февраля было воспринято Ираном как позитивный сигнал о расширении участия США. С другой стороны, возникли вопросы о готовности Ирана пойти на жесткие компромиссы, необходимые для достижения любого соглашения. Многие наблюдатели по-прежнему скептически относятся к возможности заключения нового соглашения, но Тахт-Раванчи заявил, что Иран отправится на следующий раунд в Женеву с надеждой на то, что сделка все же состоится. «Мы сделаем все возможное, но и другая сторона должна доказать свою искренность», — сказал он.