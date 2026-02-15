USD 1.7000
аМораль Мехтиева

Для Венгрии Евросоюз опаснее, чем Путин

так считает Орбан
09:42

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед сторонниками в Будапеште, в очередной раз выступил с критикой властей Евросоюза.

«Мы должны привыкнуть к мысли, что тем, кто любит свободу, следует бояться не Востока, а Брюсселя», — заявил глава венгерского правительства.

По его словам, которые приводит Deutsche Welle, «нагнетание страха перед (президентом РФ Владимиром) Путиным — это примитивно и несерьезно», а Брюссель представляет собой «источник непосредственной опасности».

Орбан обвинил руководство ЕС в поддержке его главного соперника на предстоящих в апреле парламентских выборах — лидера партии «Уважение и свобода» (TISZA) Петера Мадьяра. По мнению венгерского премьера, за ростом популярности партии TISZA стоят Манфред Вебер - лидер Европейской народной партии в Европарламенте, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Совершенно очевидно, что в Венгрии нефтяной бизнес, банкиры и брюссельская элита готовятся сформировать правительство, — заявил Орбан. — Им нужен в Венгрии кто-то, кто никогда не скажет «нет» требованиям Брюсселя». «Мы и так знали, что наши настоящие противники — это не венгерские оппозиционные партии. Наши настоящие противники — это их хозяева в Брюсселе», — полагает Орбан.

Орбан не впервые скептически высказывается о руководстве Евросоюза, напоминает DW. Его правительство не раз выступало против принятия Украины в ЕС. Кроме того, Будапешт неоднократно блокировал введение Евросоюзом новых санкций в отношении РФ и оказание помощи Украине. По данным будапештского института GKI, с момента вступления в ЕС в 2004 году Венгрия получила от Брюсселя не менее 67,8 млрд евро. Это около четверти ВВП страны за 2024 год.

