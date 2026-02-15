USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами

10:04 3850

Экс-президент США Барак Обама впервые прокомментировал появление в соцсетях президента Дональда Трампа видео, где Обама и его жена Мишель предстали в виде обезьян.

Разговор с экс-президентом опубликовал американский блогер Брайан Тайлер Коэн.

Интервьюер спросил Обаму о снижении уровня политической дискуссии в США и привел в пример Трампа, который «наложил ваше фото на тело обезьяны».

«Думаю, важно признать, что большинство американцев считают такое поведение крайне тревожным. Это правда, что оно привлекает внимание. Это правда, что оно отвлекает. Но когда путешествуешь по стране, то встречаешь тех, кто по-прежнему верит в порядочность, вежливость, доброту», - ответил Обама.

«В соцсетях и на ТВ разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никакого стыда по этому поводу не испытывают те, кто раньше считал, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувство такта и уважения к занимаемой должности. Все это утрачено», - сказал Обама.

Экс-президент считает, что большинство граждан США не одобряют этого и «в итоге ответ придет от самих американцев». «Мы только что видели это в Миннесоте», - сказал Обама, имея в виду протесты в Миннеаполисе.

В ночь на 6 февраля в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial появилось видео, где Барак и Мишель Обама были изображены в образе обезьян. Видео вызвало критику и обвинения Трампа в расизме. Президент США отказался извиняться за публикацию. При этом утвердительно ответил на вопрос, осуждает ли он расистское содержание видео.

Администрация президента США вначале пыталась успокоить публику и призвала «не выражать наигранное возмущение». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что ролик представлял собой отрывок из интернет-мема, изображающего Трампа в образе царя джунглей, а демократов - персонажами мультфильма «Король Лев». Через несколько часов пост был удален. Вину за его публикацию возложили на одного из сотрудников Белого дома, который «сделал это по ошибке».

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1629
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 476
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 802
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3373
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1832
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11817
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2282
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3851
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5149
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3806
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7691

ЭТО ВАЖНО

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1629
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 476
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 802
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3373
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1832
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11817
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2282
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3851
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5149
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3806
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7691
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться