Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами

Интервьюер спросил Обаму о снижении уровня политической дискуссии в США и привел в пример Трампа, который «наложил ваше фото на тело обезьяны».

Экс-президент США Барак Обама впервые прокомментировал появление в соцсетях президента Дональда Трампа видео, где Обама и его жена Мишель предстали в виде обезьян.

«Думаю, важно признать, что большинство американцев считают такое поведение крайне тревожным. Это правда, что оно привлекает внимание. Это правда, что оно отвлекает. Но когда путешествуешь по стране, то встречаешь тех, кто по-прежнему верит в порядочность, вежливость, доброту», - ответил Обама.

«В соцсетях и на ТВ разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никакого стыда по этому поводу не испытывают те, кто раньше считал, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувство такта и уважения к занимаемой должности. Все это утрачено», - сказал Обама.

Экс-президент считает, что большинство граждан США не одобряют этого и «в итоге ответ придет от самих американцев». «Мы только что видели это в Миннесоте», - сказал Обама, имея в виду протесты в Миннеаполисе.

В ночь на 6 февраля в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial появилось видео, где Барак и Мишель Обама были изображены в образе обезьян. Видео вызвало критику и обвинения Трампа в расизме. Президент США отказался извиняться за публикацию. При этом утвердительно ответил на вопрос, осуждает ли он расистское содержание видео.

Администрация президента США вначале пыталась успокоить публику и призвала «не выражать наигранное возмущение». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что ролик представлял собой отрывок из интернет-мема, изображающего Трампа в образе царя джунглей, а демократов - персонажами мультфильма «Король Лев». Через несколько часов пост был удален. Вину за его публикацию возложили на одного из сотрудников Белого дома, который «сделал это по ошибке».