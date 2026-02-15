USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза

10:20 2282

Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

«По имеющейся сейчас информации, ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — добавил он.

Кондратьев сообщил, что в тушении пожаров в регионе участвуют более 120 пожарных.

«В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал Кондратьев.

Об отражении атаки дронов на Сочи дважды за ночь сообщал мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале. На фоне угрозы атаки дронов ограничения ввели аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском районе и Туапсинском округе объявляли угрозу атаки БПЛА.

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1631
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 477
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 804
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3375
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1832
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11817
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2283
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3852
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5149
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3807
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7691

