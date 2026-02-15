Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза

Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — написал Кондратьев в телеграм-канале.