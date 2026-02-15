Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза

Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — написал Кондратьев в телеграм-канале.
«По имеющейся сейчас информации, ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — добавил он.
Кондратьев сообщил, что в тушении пожаров в регионе участвуют более 120 пожарных.
«В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал Кондратьев.
Об отражении атаки дронов на Сочи дважды за ночь сообщал мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале. На фоне угрозы атаки дронов ограничения ввели аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском районе и Туапсинском округе объявляли угрозу атаки БПЛА.