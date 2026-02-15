Москва не комментирует переговоры с Киевом: работают «без утечек»

Участники переговоров в формате Россия — США — Украина договорились работать «в режиме тишины, не допуская утечек», заявил в интервью ТАСС заместитель главы российского МИД Михаил Галузин.

По его словам, договоренности были достигнуты в рамках двух раундов переговоров в Абу-Даби. В связи с этим Галузин отказался раскрывать подробности хода и содержания мирного диалога.

«Участники [переговоров в Абу-Даби] договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — сказал замглавы МИД РФ.

Первый раунд переговоров Россия — США — Украина прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд состоялся 4–5 февраля там же. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередная встреча пройдет 17–18 февраля в Женеве в том же формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.