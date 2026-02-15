USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Призыв Украины к ЕС: усилить давление на Россию

10:50 596

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом глава украинского МИД сообщил по итогам переговоров.

По словам Сибиги, первой темой стали мирные инициативы и возможности ускорения их реализации с участием США и Евросоюза. Отдельно стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию. Речь идет, в частности, о скорейшем принятии 20-го пакета санкций ЕС, запрете на предоставление морских услуг для российского «теневого флота» и запрете «на въезд для участников российской агрессии против Украины».

Сибига и Каллас обсудили также членство Украины в ЕС «как одно из ключевых гарантий безопасности как для Украины, так и для всей Европы». Министр подчеркнул, что Киев готов как можно скорее завершить всю необходимую работу.

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1634
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 481
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 805
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3376
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1832
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11818
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2283
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3853
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5150
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3808
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7692

ЭТО ВАЖНО

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1634
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 481
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 805
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3376
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1832
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11818
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2283
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3853
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5150
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3808
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7692
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться