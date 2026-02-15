Призыв Украины к ЕС: усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом глава украинского МИД сообщил по итогам переговоров.

По словам Сибиги, первой темой стали мирные инициативы и возможности ускорения их реализации с участием США и Евросоюза. Отдельно стороны обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию. Речь идет, в частности, о скорейшем принятии 20-го пакета санкций ЕС, запрете на предоставление морских услуг для российского «теневого флота» и запрете «на въезд для участников российской агрессии против Украины».

Сибига и Каллас обсудили также членство Украины в ЕС «как одно из ключевых гарантий безопасности как для Украины, так и для всей Европы». Министр подчеркнул, что Киев готов как можно скорее завершить всю необходимую работу.