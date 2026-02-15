Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», — сказал Герасимов, которого цитируют российские СМИ.

Особое внимание глава Генштаба уделил «взятию» Покровска – стратегического города в Донецкой области Украины.

Также российская армия продолжает расширение «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сказал Герасимов. Он заявил о захвате Поповки и Сидоровки в Сумской области, а также Чугуновки в Харьковской.

По утверждению Герасимова, ВСУ не могут восполнить потери. В этих условиях Украина делает ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличения количества ударных БПЛА.