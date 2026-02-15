В Москве назвали Армению «инструментом Запада против России»

«На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью отметил, что линия Армении не подразумевает нанесения вреда интересам России. Тем не менее видим, что Ереван наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями. Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада - и это там уже перестали скрывать - Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», - сказал Галузин.

По его словам, в Ереване знают принципиальные оценки Москвы о несовместимости вступления в ЕС с членством в Евразийском экономическом союзе. «Рассчитываем, что в республике будут исходить из прагматики: высокие темпы роста армянской экономики, низкий уровень инфляции, крепкая национальная валюта, обширный рынок сбыта для армянской продукции - залогом всего этого является кооперация с Россией и в рамках ЕАЭС», - считает замглавы МИД РФ.

По словам Галузина, как и прежде, РФ исходит из того, что Ереван - естественный союзник Москвы на Южном Кавказе: «Убеждены, что союзническому взаимодействию России и Армении нет альтернативы…»

Замглавы МИД РФ также в интервью сказал, что в ОДКБ отслеживают шаги Армении в отношениях с Западом на предмет их соответствия обязательствам в рамках Организации.

По его словам, в контексте взаимодействия в ОДКБ главное для Москвы, что Ереван остается полноправным членом объединения.