аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Индия закупает у Израиля оружие на миллиарды

12:15

С начала 2026 года Индия заключила пакет сделок на закупку израильского вооружения на $8,6 миллиарда, сообщает Forbes India.

Это соглашение уступает только двум оборонным сделкам в истории Индии – по закупке у Франции самолетов Rafale в 2016 году на $8,7 млрд и недавнюю сделку на покупку самолетов Rafale и ракет на $39,7 млрд.

Согласно изданию, Индия купила у Израиля комплекты наведения Spice 1000 производства концерна «Рафаэль», превращающие обычную бомбу в высокоточный боеприпас с дальностью действия до 100 км. Также в пакет вошли ракеты воздух-земля Rampage разработки концерна «Эльбит» и Air Lora разработки концерна «Авиационная промышленность». Rampage имеет дальность около 250 км, и индийские ВВС используют его на истребителях Су-30 и МиГ-29. Air Lora, разработанная на заводе MLM компании IAI, предназначена для поражения ракетных объектов, военных баз и систем ПВО. Ракета весит около 1600 кг, летит на сверхзвуковой скорости и использует спутниковую навигацию с защитой от помех.

Дополняет пакет вооружений морская крылатая ракета Ice Breaker разработки «Рафаэля» с дальностью поражения до 300 километров.

На долю Индии приходится 34% всего израильского оборонного экспорта за 2020-2024 год – около 20,5 миллиарда долларов.

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
12:12 1643
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 483
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы»
13:24 810
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
11:20 3380
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1834
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
14 февраля 2026, 22:56 11821
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2284
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3855
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
01:59 5152
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
01:32 3808
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
14 февраля 2026, 22:00 7695

