Индия закупает у Израиля оружие на миллиарды

Это соглашение уступает только двум оборонным сделкам в истории Индии – по закупке у Франции самолетов Rafale в 2016 году на $8,7 млрд и недавнюю сделку на покупку самолетов Rafale и ракет на $39,7 млрд.

С начала 2026 года Индия заключила пакет сделок на закупку израильского вооружения на $8,6 миллиарда, сообщает Forbes India.

Согласно изданию, Индия купила у Израиля комплекты наведения Spice 1000 производства концерна «Рафаэль», превращающие обычную бомбу в высокоточный боеприпас с дальностью действия до 100 км. Также в пакет вошли ракеты воздух-земля Rampage разработки концерна «Эльбит» и Air Lora разработки концерна «Авиационная промышленность». Rampage имеет дальность около 250 км, и индийские ВВС используют его на истребителях Су-30 и МиГ-29. Air Lora, разработанная на заводе MLM компании IAI, предназначена для поражения ракетных объектов, военных баз и систем ПВО. Ракета весит около 1600 кг, летит на сверхзвуковой скорости и использует спутниковую навигацию с защитой от помех.

Дополняет пакет вооружений морская крылатая ракета Ice Breaker разработки «Рафаэля» с дальностью поражения до 300 километров.

На долю Индии приходится 34% всего израильского оборонного экспорта за 2020-2024 год – около 20,5 миллиарда долларов.