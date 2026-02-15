USD 1.7000
МЧС готовится к крупному мероприятию в Баку

12:23

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела совещание в рамках подготовки по соответствующим направлениям к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству ООН, которая состоится в Баку.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в совещании на тему «Обеспечение пожарной безопасности в гостиницах» приняли участие ответственные должностные лица Государственной службы пожарного надзора и Государственной службы пожарной охраны МЧС, Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей отрасли, Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, а также представители гостиниц.

В ходе мероприятия была отмечена необходимость надежного обеспечения пожарной безопасности в гостиницах, поддержания лифтов и других подъемных устройств в исправном состоянии, состоялся широкий обмен мнениями по данной теме.

Также на мероприятии наглядно продемонстрировали правила пользования первичными средствами пожаротушения и ответили на вопросы.

