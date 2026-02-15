В Москве снова заговорили о «внешнем управлении» над Украиной

Отвечая на вопрос, «будут ли необходимы Украине элементы внешнего управления под эгидой ООН после окончания боевых действий», Галузин заявил, что «идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова», и напомнил предложение президента РФ Владимира Путина о формировании временной внешней администрации в Киеве, которое российский президент озвучил в марте прошлого года.

Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Такой шаг позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем сотрудничестве наших двух стран», — заявил Галузин.

Замглавы МИД РФ напомнил о странах, в которых уже создавались «временные международные администрации»: «Анализ имеющегося исторического опыта, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме (бывшая самопровозглашенная сербская автономная область в Хорватии), Восточном Тиморе, Камбодже, показывает следующее: передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий».

Первым шагом, по словам российского чиновника, «является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о передаче ООН полномочий по временному управлению».

Также в интервью замглавы МИД подтвердил, что «Москва готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов». При этом, по словам Галузина, «пока о практической организации голосования на Украине речь не идет».

В интервью Галузин сообщил, что Москва ужесточила переговорную позицию после «атаки» украинских дронов по резиденции Путина, не уточнив при этом, что именно изменилось в российской позиции.

Третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США пройдет 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию на переговорах в Женеве, по словам Пескова, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Украина состав своей делегации не изменила.