аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Абди сменил камуфляж на галстук

13:14 690

Глава курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с делегацией членов Конгресса США.

В делегацию, возглавляемую сенатором Линдси Грэмом, вошли сенаторы Шелдон Уайтхаус, Джеки Розен, Питер Уэлч и Энди Ким, сообщил в своих соцсетях сам Абди.

Американские сенаторы «подтвердили приверженность Конгресса делу содействия стабильной и суверенной Сирии, которая способствует обеспечению региональной безопасности».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с Абди, сопредседателем автономной администрации северо-восточной Сирии Ильхам Ахмед, а также главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аль-Шайбани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в SDF сообщили в заявлении, что принимают участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в составе сирийской делегации. В нее вошли Мазлум Абди, Ильхам Ахмед и Асаад аль-Шайбани.

Сообщение о встрече было распространено после завершения переговоров Абди с госсекретарем США.

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1650
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 489
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 816
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3383
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1836
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11822
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2286
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3859
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5153
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3808
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7696

