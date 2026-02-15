Абди сменил камуфляж на галстук

В делегацию, возглавляемую сенатором Линдси Грэмом, вошли сенаторы Шелдон Уайтхаус, Джеки Розен, Питер Уэлч и Энди Ким, сообщил в своих соцсетях сам Абди.

Глава курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с делегацией членов Конгресса США.

Американские сенаторы «подтвердили приверженность Конгресса делу содействия стабильной и суверенной Сирии, которая способствует обеспечению региональной безопасности».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с Абди, сопредседателем автономной администрации северо-восточной Сирии Ильхам Ахмед, а также главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом аль-Шайбани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в SDF сообщили в заявлении, что принимают участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в составе сирийской делегации. В нее вошли Мазлум Абди, Ильхам Ахмед и Асаад аль-Шайбани.

Сообщение о встрече было распространено после завершения переговоров Абди с госсекретарем США.