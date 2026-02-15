Киев на «грани катастрофы»

По словам Кличко, непрерывные российские авиаудары по критической инфраструктуре в течение последних двух месяцев «подвели Киев к грани катастрофы».

Киев из-за массированных российских обстрелов в течение последних двух месяцев находится на «грани катастрофы», сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко изданию Financial Times.

«Сейчас вопрос будущего нашей страны - выживем ли мы как независимая страна или нет - все еще открыт», - сказал мэр.

Кличко заявил, что активизировались удары России по объектам в Киеве, что привело к повреждению крупнейших электростанций региона, от которых зависит центральное отопление Киева. 3,5 млн жителей украинской столицы переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения Москвы. Температура опускалась ниже минус 20 градусов. Все новые и новые удары приводят к отключениям электричества, водоснабжения и отопления, службы устраняют проблему, объясняет мэр города, а затем новый удар вынуждает начинать ремонт «с нуля».