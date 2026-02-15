USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку

13:38 491

Американский авианосец USS Gerald R. Ford и корабли его авианосной ударной группы, находившиеся в Карибском море, направляются на Ближний Восток, сообщило издание The National Interest.

В состав группы входят ракетные эсминцы USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan, которые обеспечивают ПВО и противолодочную оборону авианосца. На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В настоящее время авианосная ударная группа идет курсом на Средиземноморье. USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море вблизи Ирана в ожидании военной операции, отмечает издание. Отправка второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

Это крупнейший в мире авианосец, который находится на вооружении армии США с 2017 года. Может сделать на 25% больше взлетов самолетов в день, чем авианосцы класса Nimitz предыдущей серии. 

Ранее американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что США, возможно, готовятся к многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 1652
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 492
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 821
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но...
Иран ставит условие: К компромиссу готовы, но... обновлено 11:20
11:20 3384
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 1838
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 11823
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
Атака на Краснодарский край: горит нефтебаза
10:20 2286
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
Обама впервые прокомментировал скандальное видео с обезьянами
10:04 3862
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад
Хиллари Клинтон: Трамп предал Запад ВИДЕО
01:59 5153
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей
Meta и YouTube обвиняются в смерти детей объектив haqqin.az
01:32 3809
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается
14 февраля 2026, 22:00 7696

ЭТО ВАЖНО

