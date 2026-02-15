Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку

В состав группы входят ракетные эсминцы USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan, которые обеспечивают ПВО и противолодочную оборону авианосца. На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В настоящее время авианосная ударная группа идет курсом на Средиземноморье. USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море вблизи Ирана в ожидании военной операции, отмечает издание. Отправка второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

Это крупнейший в мире авианосец, который находится на вооружении армии США с 2017 года. Может сделать на 25% больше взлетов самолетов в день, чем авианосцы класса Nimitz предыдущей серии.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что США, возможно, готовятся к многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.