Россия не сверхдержава и три приоритета Европы

«Во-первых, это европейская оборона. Она начинается с Украины, но мы знаем, что Россия не остановится на Донбассе. За пределами Украины Россия уже пытается ослабить экономики посредством кибератак, нарушением работы спутников, диверсиями с подводными кабелями, разрушением альянсов с помощью дезинформации, и, конечно, остается ядерная угроза. Чтобы отвечать этим угрозам, мы работаем над новой европейской стратегией безопасности», — цитирует Deutsche Welle Каллас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в заключительный день Мюнхенской конференции по безопасности, выделила три приоритета для Европы в будущем.

«Россия не сверхдержава. После более чем 10 лет конфликта, она едва продвинулась в Украине, а цена - 1,2 млн потерь», — сказала главный дипломат ЕС.

«Россия сломлена, экономика разбита, закрыта от европейского энергетического рынка, а ее собственные граждан уезжают. Главная угроза в том, что Россия получает больше за столом переговоров, чем на поле боя», — считает Каллас.

Говоря о переговорах с Россией по Украине, Каллас подчеркнула, что «важно не просто быть за столом переговоров, но точно знать, чего просить». «Российские максимальные требования не могут встретить минималистский ответ. Если армия Украины будет ограничена в размере, то и российская тоже должна быть ограничена. Россия принесла разрушения Украине, Россия должна заплатить за это, никакой амнистии военным преступникам, возвращение депортированных украинских детей. Это минимум, на что Россия должна согласиться, если мир — это ее цель», — уверена Каллас.

Вторым приоритетом глава Еврокомиссии назвала стабильность в Европе. В этом контексте расширение ЕС — это «антидот российскому империализму», уверена Каллас.

«Вопреки тому, что кто-то говорит, Европе не грозит цивилизационное уничтожение. Напротив. Люди по-прежнему хотят присоединиться к нашему клубу», — заявила она. По словам Каллас, «лист ожидания довольно длинный», но она выразила надежду, что «тем, кто ждет уже давно, не придется ждать еще долго».

Третий приоритет для Европы — это международное сотрудничество. «ЕС построил крупнейший свободный рынок в мире. Мы также создаем оборонные союзы, например, Индия и Австралия в этом году», - сообщила Кая Каллас.

Отвечая на вопрос модератора о возможности создать единую европейскую армию, Каллас отметила, что у каждой европейской страны уже есть армия, а 23 из них относятся и к НАТО. В случае создания единой армии Европы, слишком много вопросов останутся неясными, указала Каллас. «Мой призыв - давайте не будем тратить время на обсуждение новых вещей, когда надо сфокусироваться на том, что важно сейчас - делать наши армии сильней, чтобы мы таким образом усиливали европейцев в рамках НАТО», - призвала Каллас.