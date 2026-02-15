USD 1.7000
Нетаньяху советуют не пересекать «красные линии»

14:04 1139

Юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара объявила, что еще не изучала просьбу о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передают израильские СМИ.

«Просьба будет изучена в соответствии с принятым порядком работы», – говорится в заявлении Баарав-Миары.

Заявление юрсоветника поступило на фоне публикаций, согласно которым она опубликует свое заключение «в ближайшее время».

Накануне сообщалось, что канцелярия президента Ицхака Герцога обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаньяху за разъяснениями, имеет ли тот отношение к заявлению президента США Дональда Трампа о необходимости помиловать главу правительства. «Если Нетаньяху к этому причастен – это пересечение красных линий», – заявили в окружении Герцога.

У Нетаньяху же заявили, что Трамп сделал заявления по собственной инициативе.

На следующий день после встречи с премьер-министром Израиля американский президент заявил: «Герцогу должно быть стыдно, что он не помиловал Нетаньяху. Это в его полномочиях, но это не сделал. Он пять раз заявлял, что сделает это. Просто стыд».

В ответ Герцог заявил, что «чтобы расставить точки над i, повторю еще раз то, что разъяснялось неоднократно. Просьба главы правительства находится на рассмотрении министерства юстиции. Только после того, как оно представит свое заключение, президент сможет ее рассмотреть – так предписано законом. На это не должно влиять внутреннее или внешнее давление».

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2191
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 690
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 594
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6532
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5620
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1330
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3694
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2705
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3644
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3072
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13349

