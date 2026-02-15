Нетаньяху советуют не пересекать «красные линии»

«Просьба будет изучена в соответствии с принятым порядком работы», – говорится в заявлении Баарав-Миары.

Юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара объявила, что еще не изучала просьбу о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передают израильские СМИ.

Заявление юрсоветника поступило на фоне публикаций, согласно которым она опубликует свое заключение «в ближайшее время».

Накануне сообщалось, что канцелярия президента Ицхака Герцога обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаньяху за разъяснениями, имеет ли тот отношение к заявлению президента США Дональда Трампа о необходимости помиловать главу правительства. «Если Нетаньяху к этому причастен – это пересечение красных линий», – заявили в окружении Герцога.

У Нетаньяху же заявили, что Трамп сделал заявления по собственной инициативе.

На следующий день после встречи с премьер-министром Израиля американский президент заявил: «Герцогу должно быть стыдно, что он не помиловал Нетаньяху. Это в его полномочиях, но это не сделал. Он пять раз заявлял, что сделает это. Просто стыд».

В ответ Герцог заявил, что «чтобы расставить точки над i, повторю еще раз то, что разъяснялось неоднократно. Просьба главы правительства находится на рассмотрении министерства юстиции. Только после того, как оно представит свое заключение, президент сможет ее рассмотреть – так предписано законом. На это не должно влиять внутреннее или внешнее давление».