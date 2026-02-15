USD 1.7000
Задержан экс-министр энергетики Украины: он хотел выехать из страны

14:14 1881

В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Украины Германа Галущенко, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в политических кругах.

Уточняется, что Геращенко был снят с поезда. Источник «Украинской правды» добавил, что у сотрудников пограничной службы был запрос от НАБУ и САП — чтобы получить информацию, если Галущенко соберется пересечь границу.

Галущенко был назначен на должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. В рамках операции антикоррупционных органов Украины обыск по этому делу проходил в том числе у Галущенко.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2191
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 693
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 594
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6534
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5621
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1330
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3694
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2705
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3644
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3073
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13349

