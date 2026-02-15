Задержан экс-министр энергетики Украины: он хотел выехать из страны

В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего министра энергетики и экс-главу Минюста Украины Германа Галущенко, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в политических кругах.

Уточняется, что Геращенко был снят с поезда. Источник «Украинской правды» добавил, что у сотрудников пограничной службы был запрос от НАБУ и САП — чтобы получить информацию, если Галущенко соберется пересечь границу.

Галущенко был назначен на должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. В рамках операции антикоррупционных органов Украины обыск по этому делу проходил в том числе у Галущенко.