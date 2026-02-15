Еще одна военная база США перешла к Сирии

Армия Сирии установила контроль над американской военной базой Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке, которая расположена вблизи нефтяного месторождения Эль-Джебса. Об этом сообщили агентству SANA в Минобороны арабской республики.

Как следует из заявления, произошло это в воскресенье, 15 февраля. При этом какие-либо комментарии сторон пока не приводятся. Подчеркивается лишь, что все произошло «после согласования с американской стороны».