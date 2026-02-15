USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Еще одна военная база США перешла к Сирии

14:32 944

Армия Сирии установила контроль над американской военной базой Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке, которая расположена вблизи нефтяного месторождения Эль-Джебса. Об этом сообщили агентству SANA в Минобороны арабской республики.

Как следует из заявления, произошло это в воскресенье, 15 февраля. При этом какие-либо комментарии сторон пока не приводятся. Подчеркивается лишь, что все произошло «после согласования с американской стороны».

В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы в городе Эш-Шаддади, который находился под контролем «Сирийских демократических сил» (SDF). В конце января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и глава SDF Мазлум Абди достигли соглашения, согласно которому курдские формирования SDF вольются в состав правительственных сил.

Ранее Минобороны Сирии сообщало, что сирийская армия взяла под свой контроль территорию военной базы западной коалиции Эт-Танф, откуда США вывели свои силы. Минобороны также сообщило, что сирийские правительственные силы начали «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы в пустыне Эт-Танф».

База в Эт-Танфе, расположенная на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, была создана западной коалицией во главе США в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» и позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2194
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 695
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 594
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6536
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5621
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1330
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3694
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2705
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3644
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3073
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13350

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2194
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 695
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 594
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6536
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5621
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1330
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3694
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2705
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3644
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3073
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться