Еще одна военная база США перешла к Сирии

Армия Сирии установила контроль над американской военной базой Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке, которая расположена вблизи нефтяного месторождения Эль-Джебса. Об этом сообщили агентству SANA в Минобороны арабской республики.
Как следует из заявления, произошло это в воскресенье, 15 февраля. При этом какие-либо комментарии сторон пока не приводятся. Подчеркивается лишь, что все произошло «после согласования с американской стороны».
В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы в городе Эш-Шаддади, который находился под контролем «Сирийских демократических сил» (SDF). В конце января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и глава SDF Мазлум Абди достигли соглашения, согласно которому курдские формирования SDF вольются в состав правительственных сил.
Ранее Минобороны Сирии сообщало, что сирийская армия взяла под свой контроль территорию военной базы западной коалиции Эт-Танф, откуда США вывели свои силы. Минобороны также сообщило, что сирийские правительственные силы начали «развертывание вдоль сирийско-иракско-иорданской границы в пустыне Эт-Танф».
База в Эт-Танфе, расположенная на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, была создана западной коалицией во главе США в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» и позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.