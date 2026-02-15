Франция против предложения Германии

USD 1.7000
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсуждался вопрос изъятия замороженных российских активов для продолжения финансирования Украины. Но решения достичь не удалось. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, Германия предложила потратить эти средства на закупки американского оружия. Франция же в свою очередь выступила против.

«Предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США в очередной раз провалилось. Париж, в частности, выступает против этой идеи; президент Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы замороженные активы использовались в первую очередь для поставок систем вооружения, произведенных в Европе», - говорится в материале.

Издание отмечает, что позиция Германии отчасти обусловлена опасениями, что страна рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине.

Ранее западные СМИ писали о конфликте между Францией и Германией в связи с тем, что Париж хочет, чтобы за кредитные деньги ЕС вооружение для Украины закупалось только в странах ЕС. По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося раскола в НАТО, предоставив контракты европейским компаниям.

ЭТО ВАЖНО

