Иран не сможет выиграть войну с США

Иран осознает, что в военном противостоянии с Соединенными Штатами не одержит победу, считает иранский ученый, один из известных в Иране общественных деятелей Садег Зибакалам.

По его словам, война не принесет Ирану ничего, кроме разрушения инфраструктуры и промышленности.

Зибакалам отметил, что иранские власти считают заключение соглашения предпочтительнее конфликта, и предупредил: если ядерные переговоры провалятся, альтернативой может стать «очень, очень ужасающий» сценарий.

При этом, по его словам, война не обязательно приведет к краху системы, но может породить для Ирана «нечто крайне тяжелое и разрушительное».

