Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе

Иранская общественность «ранена» после январских протестов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По его словам, январские волнения были «невообразимыми». Президент Ирана подчеркнул, что власти не могут решить кризис, просто замалчивая проблему.
Пезешкиан отметил, что Иран должен «лечить болезнь», добавив, что его администрация пришла к власти, чтобы решать проблемы людей, а не усугублять их.
Президент исламской республики также заявил, что общественные настроения были глубоко подорваны, подчеркнув, что доминирующее состояние сознания в обществе «получило рану».
12 февраля Масуд Пезешкиан при встрече с семьями погибших в ходе общенациональных протестов предположил, что большая часть беспорядков была спровоцирована из-за рубежа: «Нам стыдно за то, что произошло в стране. К сожалению, большинство этих инцидентов были спровоцированы из-за рубежа».
«Эти события вообще не должны были произойти, и то, что произошло, очень серьезно. Лично для меня, как для должностного лица, несущего ответственность в этой стране. Возникает вопрос: почему все должно было так обернуться, почему молодые люди нашей страны должны были вот так погибнуть», — добавил президент Ирана.