Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

У Азербайджана и Сербии есть четкие планы на будущее. Они заключаются в дальнейшем укреплении наших отношений в политической, экономической и энергетической сферах, поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга на международных платформах в рамках международных организаций, реализации совместных инвестиционных проектов, использовании новых возможностей в энергетическом и транспортном секторах и, ориентируясь на долгосрочную перспективу, сформировать более сильную синергию.

О планах двух стран на будущее президент Ильхам Алиев сказал, выступая с заявлением для прессы с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Президент Алиев заявил, что «Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом». Глава государства указал, что под руководством президента Вучича в Сербии проведены масштабные реформы в экономической и социальной сферах: «Сегодня Сербия, несмотря на то, что не обладает природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опирается на собственные силы, без посторонней помощи. В нынешних условиях, особенно для страны, расположенной в Европе, это следует расценивать как исключительный фактор».

Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции, сказал Ильхам Алиев, добавив, что строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие двух стран.