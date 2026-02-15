Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

У Азербайджана и Сербии есть четкие планы на будущее. Они заключаются в дальнейшем укреплении наших отношений в политической, экономической и энергетической сферах, поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга на международных платформах в рамках международных организаций, реализации совместных инвестиционных проектов, использовании новых возможностей в энергетическом и транспортном секторах и, ориентируясь на долгосрочную перспективу, сформировать более сильную синергию.
О планах двух стран на будущее президент Ильхам Алиев сказал, выступая с заявлением для прессы с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Президент Алиев заявил, что «Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом». Глава государства указал, что под руководством президента Вучича в Сербии проведены масштабные реформы в экономической и социальной сферах: «Сегодня Сербия, несмотря на то, что не обладает природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опирается на собственные силы, без посторонней помощи. В нынешних условиях, особенно для страны, расположенной в Европе, это следует расценивать как исключительный фактор».
Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции, сказал Ильхам Алиев, добавив, что строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие двух стран.
* * * 18:18
В Белграде с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сербии Александара Вучича прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.
Затем Ильхам Алиев и Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы.
* * * 16:16
В Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Официальный сайт главы государства сообщает, что в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Сербии Александар Вучич встретил Ильхама Алиева. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии. Президенты обошли строй почетного караула.
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также посетили памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и известному сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.
После в Белграде состоялась встреча тет-а-тет Ильхама Алиева с Александаром Вучичем.
* * * 15:28
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 февраля прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.
В аэропорту Никола Тесла в Белграде в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил президент Сербии Александар Вучич.