USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Сигнал Европы: Китай усиливает помощь России

15:48 1298

Китай расширил поддержку России в ее войне против Украины в 2025 году и, вероятно, нарастит сотрудничество с Москвой еще больше в текущем. Так считают европейские чиновники, сообщил Bloomberg.

Официальные лица в разговоре с журналистами заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин стал «более напористым и уверенным» в поддержке российского президента Владимира Путина. В то же время Европе стало сложнее пытаться убеждать Пекин добиться прекращения войны.

Собеседники Bloomberg назвали Китай одним из ключевых факторов, способствующих продолжению войны. При этом в статье указывается, что частные оценки роли Пекина в российско-украинской войне более пессимистичны, чем официальные заявления западных лидеров. Если вначале Китай мог быть обеспокоен экономическими последствиями войны, то позже посчитал ситуацию «выгодной», утверждают собеседники агентства. Они объяснили это тем, что сейчас внимание Европы приковано к Украине, а не к Азии. Кроме того, у США стали более напряженные отношения с европейскими союзниками.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Китай мог бы остановить войну РФ против Украины «уже завтра» одним звонком президенту Владимиру Путину. Также он отмечал, что Пекин мог бы отказаться от покупок нефти и газа у России.

Глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции сказал, что позиция Пекина по войне в Украине остается неизменной.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2208
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 703
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 599
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6543
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5628
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1333
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3697
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2707
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3648
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3075
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13353

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2208
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 703
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 599
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6543
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5628
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1333
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3697
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2707
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3648
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3075
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться