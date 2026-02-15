Сигнал Европы: Китай усиливает помощь России

Официальные лица в разговоре с журналистами заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин стал «более напористым и уверенным» в поддержке российского президента Владимира Путина. В то же время Европе стало сложнее пытаться убеждать Пекин добиться прекращения войны.

Китай расширил поддержку России в ее войне против Украины в 2025 году и, вероятно, нарастит сотрудничество с Москвой еще больше в текущем. Так считают европейские чиновники, сообщил Bloomberg.

Собеседники Bloomberg назвали Китай одним из ключевых факторов, способствующих продолжению войны. При этом в статье указывается, что частные оценки роли Пекина в российско-украинской войне более пессимистичны, чем официальные заявления западных лидеров. Если вначале Китай мог быть обеспокоен экономическими последствиями войны, то позже посчитал ситуацию «выгодной», утверждают собеседники агентства. Они объяснили это тем, что сейчас внимание Европы приковано к Украине, а не к Азии. Кроме того, у США стали более напряженные отношения с европейскими союзниками.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Китай мог бы остановить войну РФ против Украины «уже завтра» одним звонком президенту Владимиру Путину. Также он отмечал, что Пекин мог бы отказаться от покупок нефти и газа у России.

Глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции сказал, что позиция Пекина по войне в Украине остается неизменной.