аМораль Мехтиева
Новость дня
Новость дня

Новое дерзкое ограбление банка: полиция в тупике

в Германии
17:15 1211

В Германии произошло как минимум пятое ограбление банка за последние два месяца, передает Deutsche Welle.

В городке Штур под Бременом неизвестные 13 февраля проникли через световой колодец в подвал местного отделения банка Volksbank, взломали и обчистили 14 сейфовых ячеек. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку содержимое сейфов является банковской тайной.

При ограблении преступники распылили в подвале здания неизвестную жидкость - предположительно, из-за нее сотрудники филиала пожаловались на недомогание и тошноту. На вызов приехали пожарные и медики, они оказали помощь двум сотрудникам. Помещение было эвакуировано. Замеры не показали в нем превышения концентрации каких-либо опасных веществ.

Свидетели видели трех человек в синих комбинезонах - вероятно, мужчин - которые шли от здания банка к черному автомобилю. Свидетели не смогли сказать, сели ли эти трое в автомобиль или прошли мимо. Их ищут.

DW напминает, что 17 декабря 2025 года в отделении банка Sparkasse в центре Бонна было вскрыто два сейфа. Из них украли ценности на большую сумму, в основном золото. Полиция сообщала, что в преступлении заподозрен 22-летний экс-сотрудник банка. В его жилье прошли обыски, мужчину доставили в участок, но затем отпустили, поскольку оснований для его задержания не обнаружили.

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано около 3200 ячеек с деньгами, золотом и другими драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. По некоторым данным, сумма ущерба может превышать 100 млн евро — это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ. Следователи нашли номерные знаки, судя по всему, от автомобиля преступников. Полиция также опрашивает тысячи потерпевших.

30 декабря в отделении банка в городе Галле во время рабочего дня неизвестные взломали четыре сейфовые ячейки. 29 января было взломано 18 ячеек в филиале Sparkasse в городе Вильгельмсхафен. Следователи выясняют, есть ли связь между всеми этими ограблениями.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
18:39 2211
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 708
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 601
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы
13:42 6546
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
16:05 5630
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1333
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
12:12 3698
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2707
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы»
13:24 3649
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3075
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
14 февраля 2026, 22:56 13355

ЭТО ВАЖНО

