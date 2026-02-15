Новое дерзкое ограбление банка: полиция в тупике

В городке Штур под Бременом неизвестные 13 февраля проникли через световой колодец в подвал местного отделения банка Volksbank, взломали и обчистили 14 сейфовых ячеек. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку содержимое сейфов является банковской тайной.

При ограблении преступники распылили в подвале здания неизвестную жидкость - предположительно, из-за нее сотрудники филиала пожаловались на недомогание и тошноту. На вызов приехали пожарные и медики, они оказали помощь двум сотрудникам. Помещение было эвакуировано. Замеры не показали в нем превышения концентрации каких-либо опасных веществ.

Свидетели видели трех человек в синих комбинезонах - вероятно, мужчин - которые шли от здания банка к черному автомобилю. Свидетели не смогли сказать, сели ли эти трое в автомобиль или прошли мимо. Их ищут.

DW напминает, что 17 декабря 2025 года в отделении банка Sparkasse в центре Бонна было вскрыто два сейфа. Из них украли ценности на большую сумму, в основном золото. Полиция сообщала, что в преступлении заподозрен 22-летний экс-сотрудник банка. В его жилье прошли обыски, мужчину доставили в участок, но затем отпустили, поскольку оснований для его задержания не обнаружили.

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано около 3200 ячеек с деньгами, золотом и другими драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. По некоторым данным, сумма ущерба может превышать 100 млн евро — это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ. Следователи нашли номерные знаки, судя по всему, от автомобиля преступников. Полиция также опрашивает тысячи потерпевших.

30 декабря в отделении банка в городе Галле во время рабочего дня неизвестные взломали четыре сейфовые ячейки. 29 января было взломано 18 ячеек в филиале Sparkasse в городе Вильгельмсхафен. Следователи выясняют, есть ли связь между всеми этими ограблениями.