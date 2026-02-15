Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине

Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, выступая с заключительным словом, заявил, что европейцам «нужен план действий, что именно мы, европейцы, готовы делать, когда и как».

Ишингер в своей речи вновь напомнил о войне в Украине. «Мы можем сделать больше, чтобы оказать давление на Россию: дать Украине оружие, которое ей нужно, ужесточить санкции против РФ, а также преследовать теневой флот, чтобы увеличить цену войны для России», - перечислил Ишингер.

«Вопрос, как эта война закончится, экзистенциальный для Европы. Ответ на него определит будущее этого континента», - заключил он.