USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Польше нужно собственное ядерное оружие

заявил президент Навроцкий
17:51 404

Президент Польши Кароль Навроцкий «большой сторонник вступления Польши в ядерный проект» и страна «должна идти этим путем».

«Этот путь, при соблюдении всех международных норм, — путь, по которому мы должны идти. …Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — государство, находящееся у самой границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — сказал Навроцкий.

Он отметил, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает укрепление безопасности Польши «даже с опорой на атомный потенциал».

В ответ на вопрос о возможных действиях Москвы в случае начала работ над польской ядерной программой, Навроцкий сказал, что «Россия может отреагировать агрессивно на что угодно».

Польша неоднократно заявляла о готовности как минимум разместить на своей территории американское ядерное оружие — в частности, предыдущий президент страны Анджей Дуда весной 2025 года призвал США переместить ядерные боеголовки на территорию своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2213
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 712
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 606
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6550
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5631
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1333
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3698
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2708
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3652
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3076
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13356

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2213
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 712
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 606
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6550
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5631
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1333
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3698
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2708
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3652
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3076
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться