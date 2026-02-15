Польше нужно собственное ядерное оружие

«Этот путь, при соблюдении всех международных норм, — путь, по которому мы должны идти. …Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — государство, находящееся у самой границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — сказал Навроцкий.

Он отметил, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает укрепление безопасности Польши «даже с опорой на атомный потенциал».

В ответ на вопрос о возможных действиях Москвы в случае начала работ над польской ядерной программой, Навроцкий сказал, что «Россия может отреагировать агрессивно на что угодно».

Польша неоднократно заявляла о готовности как минимум разместить на своей территории американское ядерное оружие — в частности, предыдущий президент страны Анджей Дуда весной 2025 года призвал США переместить ядерные боеголовки на территорию своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии.