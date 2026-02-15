Bayraktar показал боевую мощь на учениях НАТО

USD 1.7000
Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB3 успешно провел первый зарубежный показ боевой эффективности в рамках учений НАТО Steadfast Dart 2026.

В компании Baykar сообщили, что в морской фазе масштабных учений НАТО 2026 года — Steadfast Dart 2026 — Bayraktar TB3, размещенный на борту корабля TCG Anadolu, продемонстрировал высокий уровень боеготовности и эффективности благодаря способности к автономному взлету с короткой палубы и высокой огневой мощи.

В ходе учений Bayraktar TB3 осуществил двойной залп боеприпасами MAM-L по надводной цели и поразил цели с полной точностью. После точных попаданий Bayraktar TB3 благополучно вернулся на TCG Anadolu, успешно завершив выполнение задания.

Взлет Bayraktar TB3 с палубы TCG Anadolu в рамках учений НАТО стал первой демонстрацией оперативных возможностей аппарата за рубежом, отмечает Anadolu. В настоящее время на борту TCG Anadolu размещены три Bayraktar TB3, «их эффективность в сложных условиях Балтийского моря вызывает повышенный интерес среди союзников по НАТО».

Согласно плану, в ближайшие дни ожидается скоординированная операция двух Bayraktar TB3. Один из них осуществит двойной залп MAM-L, а второй нанесет удар боеприпасом MAM-T с повышенной разрушительной силой после последовательного взлета с TCG Anadolu.

Компания Baykar, разработчик Bayraktar TB3, финансирует все свои проекты исключительно за счет собственных средств, отмечает агентство. В 2025 году компания вновь стала крупнейшим в мире экспортером в сегменте беспилотников. В течение последних трех лет Baykar удерживает лидерство на мировом рынке БПЛА и в 2025 году обновила собственный рекорд с показателями объема экспорта в 2,2 млрд долларов.

Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции
Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции добавлено фото; обновлено 18:39
18:39 2214
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 713
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 606
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 6550
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 5632
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
Нужно «лечить болезнь»: Пезешкиан о «раненом» иранском обществе
15:24 1334
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция
12:12 3699
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
Крупнейший в мире авианосец на пути к Ближнему Востоку
13:38 2708
Киев на «грани катастрофы»
Киев на «грани катастрофы» заявил мэр Кличко
13:24 3653
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
Герасимов: Россия «наступает» по всем фронтам
11:40 3076
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется...
Алиев — армянскому журналисту: Когда Байден вернется... видео
14 февраля 2026, 22:56 13356

