Bayraktar показал боевую мощь на учениях НАТО

В компании Baykar сообщили, что в морской фазе масштабных учений НАТО 2026 года — Steadfast Dart 2026 — Bayraktar TB3, размещенный на борту корабля TCG Anadolu, продемонстрировал высокий уровень боеготовности и эффективности благодаря способности к автономному взлету с короткой палубы и высокой огневой мощи.

В ходе учений Bayraktar TB3 осуществил двойной залп боеприпасами MAM-L по надводной цели и поразил цели с полной точностью. После точных попаданий Bayraktar TB3 благополучно вернулся на TCG Anadolu, успешно завершив выполнение задания.

Взлет Bayraktar TB3 с палубы TCG Anadolu в рамках учений НАТО стал первой демонстрацией оперативных возможностей аппарата за рубежом, отмечает Anadolu. В настоящее время на борту TCG Anadolu размещены три Bayraktar TB3, «их эффективность в сложных условиях Балтийского моря вызывает повышенный интерес среди союзников по НАТО».

Согласно плану, в ближайшие дни ожидается скоординированная операция двух Bayraktar TB3. Один из них осуществит двойной залп MAM-L, а второй нанесет удар боеприпасом MAM-T с повышенной разрушительной силой после последовательного взлета с TCG Anadolu.

Компания Baykar, разработчик Bayraktar TB3, финансирует все свои проекты исключительно за счет собственных средств, отмечает агентство. В 2025 году компания вновь стала крупнейшим в мире экспортером в сегменте беспилотников. В течение последних трех лет Baykar удерживает лидерство на мировом рынке БПЛА и в 2025 году обновила собственный рекорд с показателями объема экспорта в 2,2 млрд долларов.