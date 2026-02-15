Цена спецоперации по захвату Мадуро

Агентство отмечает, что операцию по захвату Мадуро и его супруги Силии Флорес в начале января этого года в Белом доме представили как краткую и четкую: при поддержке с воздуха около 60 военных спецназа спустились с вертолетов в Каракасе, отбились от охранников, схватили цель и были эвакуированы на американский военный корабль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты, основанные на данных Пентагона, Бюджетного управления Конгресса и информации от экспертов.

По версии американских властей, все прошло при «минимальных затратах для налогоплательщика». Однако, отмечает агентство, в реальности расходы на задействование военных в Карибском бассейне были существенные.

Начиная с конца лета 2025 года США в рамках операции «Южное копье» стянули в регион десятки кораблей, истребителей, дронов и вспомогательных судов. Согласно расчетам Bloomberg, расходы американского бюджета на эти цели с середины ноября 2025 года до середины января 2026 года могли достигать 20 млн долларов в день, всего Вашингтон задействовал около 20% своего надводного флота.

Самый важный из военных кораблей, находившихся у берегов Венесуэлы, — самый крупный в мире авианосец USS Gerald R. Ford. На борту корабля, по оценке агентства, находится более 4 тыс. человек персонала и десятки боевых самолетов, сам он возглавляет ударную группу, в состав которой могут быть включены эсминцы, крейсеры и подводные лодки.

По статье Bloomberg говорится, что расходы только на присутствие этого авианосца вместе с сопровождающими кораблями составляло 11,4 млн долларов в день. Кроме того, в регионе также находились как минимум две десантные группы ВМС США, готовые к штурму берега с моря, уточняется в материале.

Что касается других кораблей, включая USS Iwo Jima, куда были доставлены Мадуро и Флорес после захвата, траты на них, а также на подразделение морской пехоты обошлось в 8,59 млн долларов в день. Расходы на вспомогательные суда составляли около 1 млн долларов в день, сообщает Bloomberg.

«Мы оцениваем, что операция «Южное копье», которая включает операцию «Абсолютная решимость» по захвату Мадуро, вероятно, обошлась примерно в 2 миллиарда долларов с августа 2025 года», — заявила Элейн Маккаскер, бывший сотрудник Пентагона, теперь старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Эти оценки, отмечает она, основаны на общедоступной информации и ограничиваются дополнительными затратами на эксплуатацию кораблей, самолетов и дистанционно пилотируемых платформ, задействованных в ударах, и замену использованных боеприпасов. Расходы на самом деле могут быть выше, так как подсчеты не включают в себя траты на разведку, целеуказание, киберподдержку и тренировки военных, добавила собеседница агентства.

13 февраля авианосец USS Gerald R. Ford был направлен на Ближний Восток, куда уже перебросили отдельную авианосную ударную группу. При этом в Карибском бассейне до сих пор остаются американские военные, уточняет Bloomberg. Четкой даты прекращения этой операции нет.