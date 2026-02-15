USD 1.7000
Израиль ликвидировал командира «Бригад Аль-Кудс»

18:28 205

В результате авиаудара по цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, ликвидирован Сами ад-Дахдух, командир «Бригад Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада»), известный также как Абу Ибрагим, передают израильские СМИ.

Информация о его ликвидации подтверждена «Исламским джихадом».

Сами ад-Дахдуху было 56 лет. Он являлся «потомственным» лидером «Бригад Аль-Кудс». Этой структурой ранее руководили его братья: Халид ад-Дахдух был ликвидирован в марте 2006 года, Махмуд ад-Дахдух – в мае 2006-го, напоминают СМИ. Примерно тогда же был ликвидирован еще один его брат, также входивший в руководство «Исламского джихада».

Армия Израиля пока не комментирует авиаудар.

Сегодня утром минздрав Газы (структура ХАМАС) заявлял о не менее десяти убитых в ночь на 15 февраля в результате авиаударов ЦАХАЛ по целям на севере и на юге сектора. Днем также сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛ нанес удар по цели в Байт-Лахии, на севере сектора. Один человек погиб, есть раненые, их число не сообщается.

