Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что вскоре будет открыт прямой авиарейс между Белградом и Баку, а сам он планирует посетить Азербайджан в ближайшее время.

«В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было раньше. В то же время во всех областях — от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества — я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире», – заявил Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

По его словам, он «многому научился у (президента Азербайджана) Ильхама Алиева». «Именно поэтому я сегодня провел с ним больше времени, чем ожидалось. Я всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы еще больше научиться у него. И планирую поступать так же и в будущем. Я знаю, что он очень преданный друг», – сказал он.

Вучич также сообщил, что вскоре намерен снова посетить Азербайджан.

«Я обсуждал с президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубраве. Я просил президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что был предельно честен с ним относительно того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе», – добавил он.