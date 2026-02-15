USD 1.7000
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии

обновлено 21:58
21:58 2455

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что вскоре будет открыт прямой авиарейс между Белградом и Баку, а сам он планирует посетить Азербайджан в ближайшее время.

«В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было раньше. В то же время во всех областях — от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества — я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире», – заявил Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

По его словам, он «многому научился у (президента Азербайджана) Ильхама Алиева». «Именно поэтому я сегодня провел с ним больше времени, чем ожидалось. Я всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы еще больше научиться у него. И планирую поступать так же и в будущем. Я знаю, что он очень преданный друг», – сказал он.

Вучич также сообщил, что вскоре намерен снова посетить Азербайджан.

«Я обсуждал с президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубраве. Я просил президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что был предельно честен с ним относительно того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе», – добавил он.

*** 18:59

Президенты Азербайджана и Сербии затронули вопросы экономического сотрудничества, сельского хозяйства. Считаю, что сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из азербайджанского региона Зиря, очень вкусная.

Так сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Вучич подчеркнул, что из Азербайджана в Сербию продукция экспортируется по специальной скидке: «По сравнению с другими экспортируемыми товарами это очень приемлемая цена. Поэтому мы думаем, что официальные лица правительства, не работающие в этой сфере, должны обратить на это внимание. Им также следует наладить сотрудничество в этой области и, конечно же, подготовиться к закупке продукции, предлагаемой нашими азербайджанскими друзьями».

Вучич добавил, что у Сербии «тоже есть много продукции, которую мы можем предложить Азербайджану».

Президент Сербии также выразил желание, «чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию. Комфорт, спокойствие, безопасность полностью обеспечиваются. Безопасность в обеих странах находится на высочайшем уровне, и наши прямые контакты с азербайджанским народом также важны».

Вучич отметил, что провел с президентом Алиевым обмен мнениями по очень важным вопросам, касающимся Европы и всего мира.

