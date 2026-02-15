USD 1.7000
Азербайджан и Сербия обменялись документами

В Белграде с участием президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александара Вучича состоялась церемония обмена азербайджано-сербскими документами.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия в области пищевой безопасности» обменялись министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о проектировании, строительстве газотурбинной электростанции в Республике Сербия и управлении ею» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством экономики Республики Сербия» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и первый заместитель премьер-министра, министр экономики Сербии Адриана Месарович.

«Меморандумом о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия по сотрудничеству в сфере медиа и коммуникаций» обменялись министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев и министр информации и телекоммуникаций Республики Сербия Борис Братина.

«Меморандумом между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Республики Сербия о сотрудничестве в сфере культуры на 2026-2030 годы» обменялись министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли и министр культуры Республики Сербия Никола Селакович.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством спорта Республики Сербия по сотрудничеству в сфере спорта» обменялись министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов и министр спорта Республики Сербия Зоран Гайич.

«Меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики и Национальным фондом медицинского страхования Республики Сербия о сотрудничестве в сфере систем медицинского страхования» обменялись чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Кямиль Хасыев и директор Национального фонда медицинского страхования Республики Сербия Саня Радоевич.

