Трамп целый год искал путь к миру

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что задача Вашингтона – способствовать прекращению «кровавой и смертоносной войны» в Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Мы рассматриваем роль Соединенных Штатов как попытку содействовать прекращению этой очень смертоносной, очень кровавой и очень дорогостоящей войны. Это ужасные страдания... Смертность, независимо от того, каковы цифры с обеих сторон, слишком высока», – сказал Рубио.

Он добавил, что происходящее в Киеве вызывает ужас, особенно учитывая отсутствие света и тепла в самое холодное время года.

Госсекретарь США также отметил, что президент Дональд Трамп целый год пытался выяснить, сможет ли Вашингтон выступить посредником и добиться мира через переговоры.

«Президент провел год на самых высоких уровнях нашего правительства, пытаясь выяснить, можем ли мы стать посредниками в достижении завершения этого ужасного конфликта путем переговоров», – резюмировал дипломат.