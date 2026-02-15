Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно

Министерство обороны США объявило о захвате в Индийском океане судна, которое, по его утверждению, связано с Ираном и Россией.

В сообщении Пентагона говорится, что судно Veronica III пыталось «нарушить карантин», установленный президентом США Дональдом Трампом. The Wall Street Journal отмечала, что «карантином» называют объявленную Трампом в декабре 2025 года морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы.