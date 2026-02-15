Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно

Министерство обороны США объявило о захвате в Индийском океане судна, которое, по его утверждению, связано с Ираном и Россией.
В сообщении Пентагона говорится, что судно Veronica III пыталось «нарушить карантин», установленный президентом США Дональдом Трампом. The Wall Street Journal отмечала, что «карантином» называют объявленную Трампом в декабре 2025 года морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы.
Американские военные преследовали судно из Карибского моря до Индийского океана, перехват произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM), заявили в Пентагоне.
По данным VesselFinder, Veronica III — нефтяной танкер, построенный в 2006 году, ходит под флагом Панамы. В последний раз, согласно Автоматической идентификационной системе, он передавал данные о своем местоположении 67 дней назад, когда находился в Балтийском море. В декабре 2024 года США внесли его и еще несколько судов в санкционный список, заявив, что те «в совокупности отгрузили для Ирана десятки миллионов баррелей нефти».
В ночь на 9 февраля американские вооруженные силы захватили в Индийском океане нефтяной танкер Aquila II, который также обвинили в нарушении санкционного режима США. Пентагон заявил, что судно пыталось скрыться, но его отследили.