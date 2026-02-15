USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

«Тревожное сообщение»: Рубио о новых данных гибели Навального

19:39 1927

В Соединенных Штатах заявление пяти европейских стран об отравлении Алексея Навального в российской колонии ядом эпибатидин считают «тревожным сообщением», заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Братиславе во время своего визита в Словакию.

«Мы, разумеется, в курсе этого сообщения. Это тревожное сообщение. Нам известно об этом деле господина Навального, и, безусловно… у нас нет никаких причин ставить это под сомнение», — сказал Рубио журналистам.

На вопрос, почему США не присоединились к заявлению, Рубио сказал, что это была инициатива европейских стран. «Мы решили — это не значит, что мы не согласны с результатом. Просто это была не наша инициатива. Иногда страны берут и делают что-то самостоятельно, основываясь на собранных ими разведданных», — добавил он.

По словам Рубио, США «не оспаривают» это и не собираются «конфликтовать с этими странами» по поводу заявления.

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором утверждалось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. К такому выводу пришли независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального. В МИД России выводы пяти стран об отравлении Навального эпибатидином назвали «информационным вбросом». «Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2464
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5545
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3372
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9993
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1489
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2183
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2924
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8785
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266

ЭТО ВАЖНО

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2464
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5545
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3372
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9993
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1489
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2183
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2924
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8785
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться