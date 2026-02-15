Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые позволят американскому лидеру Дональду Трампу остановить агрессию России и обеспечить стабильный мир для страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
Глава государства убежден, что президент США должен действовать независимо от Кремля. По его мнению, первоочередной задачей является предоставление Украине гарантий безопасности и разработка плана экономического восстановления.
«Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от президента Соединенных Штатов», – отметил Зеленский.
Второй шаг, по словам президента, – реализация плана восстановления страны, что необходимо для перехода к мирной жизни. «Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир», – подчеркнул украинский лидер.
Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь. «Позвонить (президент РФ Владимиру) Путину и сказать: «Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну», – добавил Зеленский.
По его мнению, если Путин откажется принимать эти условия, то СШАдолжны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против Москвы, в том числе полную блокаду энергетического сектора РФ.
«Если Путин скажет «нет» – тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас, и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику», – поделился своими мыслями глава украинского государства.
*** 19:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны до сих пор не ввели санкции против российских компаний и граждан, имеющих активы и родственников за границей.
«Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, против «Росатома», против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в университетах Европы, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Итак, у них много недвижимости, у них дети, родственники повсюду. Отправляйтесь обратно в Россию», – заявил Зеленский в интервью Politico.
В связи с этим украинский лидер обратился к россиянам. «Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Идите домой», – сказал Зеленский.
*** 19:41
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не защитил страну от агрессии России.
«У нас был Будапештский меморандум, который представлял собой всего лишь гарантии безопасности. Мы передали ядерное оружие и другое оружие, а также множество самолетов – десятки самолетов – и да, мы передали их, и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет защищен. В конце концов, у нас нет гарантий безопасности, потому что Россия пришла, а никто не напал на Россию», – заявил Зеленский в интервью Politico.
Он добавил, что никто в итоге не спас независимость Украины.
Напомним, Будапештский меморандум – документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Согласно меморандуму, Украина ликвидировала свой ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон обязались гарантировать безопасность страны.
Документ закрепляет, что «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины».