USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию

обновлено 22:22
22:22 3372

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые позволят американскому лидеру Дональду Трампу остановить агрессию России и обеспечить стабильный мир для страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

Глава государства убежден, что президент США должен действовать независимо от Кремля. По его мнению, первоочередной задачей является предоставление Украине гарантий безопасности и разработка плана экономического восстановления.

«Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от президента Соединенных Штатов», – отметил Зеленский.

Второй шаг, по словам президента, – реализация плана восстановления страны, что необходимо для перехода к мирной жизни. «Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир», – подчеркнул украинский лидер.

Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь. «Позвонить (президент РФ Владимиру) Путину и сказать: «Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну», – добавил Зеленский.

По его мнению, если Путин откажется принимать эти условия, то СШАдолжны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против Москвы, в том числе полную блокаду энергетического сектора РФ.

«Если Путин скажет «нет» – тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас, и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику», – поделился своими мыслями глава украинского государства.

*** 19:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны до сих пор не ввели санкции против российских компаний и граждан, имеющих активы и родственников за границей.

«Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, против «Росатома», против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в университетах Европы, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Итак, у них много недвижимости, у них дети, родственники повсюду. Отправляйтесь обратно в Россию», – заявил Зеленский в интервью Politico.

В связи с этим украинский лидер обратился к россиянам. «Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Идите домой», – сказал Зеленский.

*** 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не защитил страну от агрессии России.

«У нас был Будапештский меморандум, который представлял собой всего лишь гарантии безопасности. Мы передали ядерное оружие и другое оружие, а также множество самолетов – десятки самолетов – и да, мы передали их, и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет защищен. В конце концов, у нас нет гарантий безопасности, потому что Россия пришла, а никто не напал на Россию», – заявил Зеленский в интервью Politico.

Он добавил, что никто в итоге не спас независимость Украины.

Напомним, Будапештский меморандум – документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Согласно меморандуму, Украина ликвидировала свой ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон обязались гарантировать безопасность страны.

Документ закрепляет, что «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины».

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2466
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5547
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3373
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9994
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1490
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2183
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2926
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8787
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266

ЭТО ВАЖНО

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2466
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5547
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3373
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9994
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1490
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2183
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2926
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8787
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться