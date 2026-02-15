Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые позволят американскому лидеру Дональду Трампу остановить агрессию России и обеспечить стабильный мир для страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

Глава государства убежден, что президент США должен действовать независимо от Кремля. По его мнению, первоочередной задачей является предоставление Украине гарантий безопасности и разработка плана экономического восстановления.

«Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от президента Соединенных Штатов», – отметил Зеленский.

Второй шаг, по словам президента, – реализация плана восстановления страны, что необходимо для перехода к мирной жизни. «Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир», – подчеркнул украинский лидер.

Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь. «Позвонить (президент РФ Владимиру) Путину и сказать: «Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну», – добавил Зеленский.

По его мнению, если Путин откажется принимать эти условия, то СШАдолжны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против Москвы, в том числе полную блокаду энергетического сектора РФ.

«Если Путин скажет «нет» – тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас, и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику», – поделился своими мыслями глава украинского государства.