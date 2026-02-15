USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Фицо о «политическом шантаже» Украины

19:53

Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть транспортируется через Украину в Венгрию и Словакию, возможно, был отремонтирован после недавних повреждений, однако Украина может задерживать возобновление поставок, чтобы оказать давление на Венгрию и заставить ее отказаться от противодействия будущему членству Украины в Евросоюзе. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефти как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в ЕС», — сказал Фицо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе. Его цитирует Reuters.

Два дня назад министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина приняла решение не возобновлять поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» в силу политических мотивов и несмотря на отсутствие технических преград,

«Цель очевидна: поставить правительство Венгрии в затруднительное положение, поставив под угрозу нашу энергетическую безопасность накануне предстоящих выборов», — писал он в Х.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь заявлял, что транзит российской нефти в Венгрию через территорию Украины остановился из-за российского удара 27 января.

