аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Глава МИД предупредил: Если Россия вторгнется в Эстонию...

20:06

Нарратив о том, что Эстония - одна из наиболее уязвимых стран Европы, «фейкньюс», заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Deutsche Welle.

«Мы точно знаем, что делать. Мы готовы к вероятному вторжению России, и уровень сдерживания действительно высокий», - сказал эстонский министр.

Отвечая на вопрос, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Цахкна признал, что «это очень логично», если просто посмотреть на карту. «Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», - предупредил глава эстонского МИД.

«Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее», - признался министр.

Глава МИД Эстонии назвал ошибкой переговоры с президентом России Владимиром Путиным без какого-либо плана. «Мы проводим подобную политику в Европе уже несколько десятилетий. И каков результат? Результат - еще больше войн, еще более агрессивная Россия. Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника для Европейского союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины», - считает Цахкна.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2468
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5551
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3375
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9998
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2184
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2928
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8788
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266

ЭТО ВАЖНО

