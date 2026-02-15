Глава МИД предупредил: Если Россия вторгнется в Эстонию...

Отвечая на вопрос, что Эстония считается одной из первых целей потенциального вторжения РФ, Цахкна признал, что «это очень логично», если просто посмотреть на карту. «Но в реальной жизни мы значительно наращиваем наши возможности. Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», - предупредил глава эстонского МИД.

«Нас беспокоит Европа, готова ли Европа принять решение, встать, стать сильнее», - признался министр.

Глава МИД Эстонии назвал ошибкой переговоры с президентом России Владимиром Путиным без какого-либо плана. «Мы проводим подобную политику в Европе уже несколько десятилетий. И каков результат? Результат - еще больше войн, еще более агрессивная Россия. Поэтому сейчас совершенно неправильно начинать поиск какого-либо специального посланника для Европейского союза, отправлять этого посланника в Кремль, потому что он вернется в униженном положении, еще более слабым, а также ослабит позиции Украины», - считает Цахкна.