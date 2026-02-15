«Совет мира» Трампа готов потратить миллиарды на Газу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на заседании «Совета мира» в Вашингтоне будет объявлено о выделении $5 млрд на помощь и восстановление сектора Газа, а также призвал ХАМАС к полной демилитаризации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что созданный им в рамках программы по сектору Газа «Совет мира» обладает «неограниченным потенциалом». Он напомнил, что вскоре после публикации его плана были налажены поставки гуманитарной помощи в Газу, а также «с рекордной скоростью» удалось добиться освобождения всех израильских заложников.

Президент США сообщил, что 19 февраля в «Институте мира имени Дональда Трампа» в Вашингтоне состоится заседание «Совета мира». На нем будет объявлено, что члены «Совета» внесут $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа. Кроме того, планируется направить тысячи военных и полицейских в международные стабилизационные силы в анклаве и в местную полицию.

Кроме того, Трамп обратился к палестинскому движению ХАМАС с требованием разоружиться.

«Что очень важно, ХАМАС должен выполнить взятое на себя обязательство по полной и немедленной демилитаризации. «Совет мира» докажет, что он является самой значительной международной организацией в истории, и для меня честь быть ее председателем», – подчеркнул американский лидер.