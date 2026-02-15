USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Большинство украинцев против проведения выборов

заявил Зеленский
20:28 714

В Украине 90% жителей против проведения выборов в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Politico.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против», — сказал Зеленский, его цитируют украинские СМИ.

По мнению Зеленского, украинцы понимают, что выборы во время боевых действий — «это ужасно». Украинский лидер не понимает, как смогут голосовать солдаты, которые находятся на фронте, а также 8 млн украинцев, уехавших за границу.

Украина сможет провести выборы, когда ситуация с безопасностью будет более-менее приемлемая, добавил Зеленский.

Президент Украины заметил, что речь идет не только о президентских выборах, но и о парламентских и местных. То есть в Украине должно состояться много разных выборов.

«Если президент Трамп (я думаю, что он может) заставит Путина объявить перемирие на два-три месяца, мы проведем выборы», – констатировал Зеленский.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин относительно возможного проведения выборов в Украине заявил, что РФ остановит огонь, но до этого следует «ввести в Киеве внешнее управление под эгидой ООН».

Reuters со ссылкой на источники ранее писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения войны в Украине уже в марте. FT также узнал, что Украина планирует весной провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией. При этом в Киеве заявили, что без гарантий безопасности ничего не состоится.

Президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024-го, но их отложили из-за военного положения.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2470
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5554
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3376
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9999
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2185
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2928
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8791
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266

ЭТО ВАЖНО

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2470
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5554
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3376
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 9999
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8687
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2185
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2928
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1335
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8791
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться