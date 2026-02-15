Большинство украинцев против проведения выборов

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против», — сказал Зеленский, его цитируют украинские СМИ.

В Украине 90% жителей против проведения выборов в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Politico.

По мнению Зеленского, украинцы понимают, что выборы во время боевых действий — «это ужасно». Украинский лидер не понимает, как смогут голосовать солдаты, которые находятся на фронте, а также 8 млн украинцев, уехавших за границу.

Украина сможет провести выборы, когда ситуация с безопасностью будет более-менее приемлемая, добавил Зеленский.

Президент Украины заметил, что речь идет не только о президентских выборах, но и о парламентских и местных. То есть в Украине должно состояться много разных выборов.

«Если президент Трамп (я думаю, что он может) заставит Путина объявить перемирие на два-три месяца, мы проведем выборы», – констатировал Зеленский.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин относительно возможного проведения выборов в Украине заявил, что РФ остановит огонь, но до этого следует «ввести в Киеве внешнее управление под эгидой ООН».

Reuters со ссылкой на источники ранее писал, что американская и украинская делегации обсуждали возможность прекращения войны в Украине уже в марте. FT также узнал, что Украина планирует весной провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией. При этом в Киеве заявили, что без гарантий безопасности ничего не состоится.

Президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024-го, но их отложили из-за военного положения.