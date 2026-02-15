«Отравленное любовное письмо»: в Европе раздражены выступлением Рубио

Глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман охарактеризовала выступление госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене как «отравленное любовное письмо Европе».

«Он был милым, но посыл остался прежним. Никаких разговоров о статье 5 НАТО, демократии, общих ценностях или Украине. Просто: «Вы занимайтесь своим делом, мы своим», – сказала Штрак-Циммерман в интервью DW.

По ее словам, в вопросе российско-украинской войны Европа не представлена там, где это наиболее важно. «В первую очередь мы должны бороться за то, чтобы сесть за стол переговоров, США не являются нейтральным посредником, и мы отсутствуем», – подчеркнула политик.

Поездку Рубио в Венгрию и Словакию после конференции в Мюнхене Штрак-Циммерман расценила как сигнал националистическим силам в Европе. Главный вывод Штрак-Циммерман по итогам конференции: необходимо отбросить наивность и действовать, опираясь на сильные стороны, иначе будущее Европы будут решать другие.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ситуация со свободой слова в США хуже, чем в Эстонии. Так она прокомментировала на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности упреки Рубио в адрес Европы о якобы усугубляющихся проблемах со свободой слова.

«Я из страны, которая находится на втором месте в рейтинге свободы слова, и для меня слышать упреки о свободе слова от страны, которая занимает 58-е место в этом рейтинге – это интересно», – заявила Каллас, не уточнив, на какой именно рейтинг она опирается. Однако на вопрос модератора, означает ли это конфликт между Европой и США, она сразу же возразила, что это свидетельствует лишь о том, что «ЕС и США тесно взаимосвязаны».

Издание Politico отмечает, что лидеры ЕС впервые всерьез обсудили вопрос европейского ядерного сдерживания на завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Это отражает растущую неуверенность Европы в надежности «ядерного зонтика» США.

«И канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон подняли тему европейского ядерного сдерживания в своих выступлениях», – пишет газета.

«Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии – это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку (против европейских стран). Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио», – отмечает издание. Также Politico сообщает, что в Мюнхене прошла закрытая встреча европейских стран по проблеме ядерного сдерживания.

Впрочем, газета подчеркивает, что дискуссия пока находится «на очень ранней стадии».

Politico напоминает, что на данный момент вопрос о «европейском ядерном сдерживании» сводится к арсеналам двух государств – Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, не входящей в ЕС. При этом Франция настаивает, что решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать только Париж, и допускать к нему кого-либо не намерена.

Кроме того, представители администрации президента США Дональда Трампа в Мюнхене в частном порядке дали понять европейским союзникам, что ожидают от них поддержки курса на пересмотр системы международного порядка.

По оценке Politico, несмотря на примирительную публичную риторику американского госсекретаря Марко Рубио об «общих судьбах» США и Европы, непубличный сигнал Вашингтона был жестким. Союзники должны активнее наращивать оборонные возможности и действовать в русле американских интересов, иначе США готовы будут действовать самостоятельно. Представители США в Мюнхене говорили о переходе от «мира ценностей» к «миру интересов».

Часть европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что подход Вашингтона к отношениям с Европой после возвращения Трампа к власти практически не изменился, несмотря на более мягкий тон последних публичных выступлений, пишет издание.