«Отравленное любовное письмо»: в Европе раздражены выступлением Рубио

20:37 1266

Глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман охарактеризовала выступление госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене как «отравленное любовное письмо Европе».

«Он был милым, но посыл остался прежним. Никаких разговоров о статье 5 НАТО, демократии, общих ценностях или Украине. Просто: «Вы занимайтесь своим делом, мы своим», – сказала Штрак-Циммерман в интервью DW.

По ее словам, в вопросе российско-украинской войны Европа не представлена там, где это наиболее важно. «В первую очередь мы должны бороться за то, чтобы сесть за стол переговоров, США не являются нейтральным посредником, и мы отсутствуем», – подчеркнула политик.

Поездку Рубио в Венгрию и Словакию после конференции в Мюнхене Штрак-Циммерман расценила как сигнал националистическим силам в Европе. Главный вывод Штрак-Циммерман по итогам конференции: необходимо отбросить наивность и действовать, опираясь на сильные стороны, иначе будущее Европы будут решать другие.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ситуация со свободой слова в США хуже, чем в Эстонии. Так она прокомментировала на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности упреки Рубио в адрес Европы о якобы усугубляющихся проблемах со свободой слова.

«Я из страны, которая находится на втором месте в рейтинге свободы слова, и для меня слышать упреки о свободе слова от страны, которая занимает 58-е место в этом рейтинге – это интересно», – заявила Каллас, не уточнив, на какой именно рейтинг она опирается. Однако на вопрос модератора, означает ли это конфликт между Европой и США, она сразу же возразила, что это свидетельствует лишь о том, что «ЕС и США тесно взаимосвязаны».

Издание Politico отмечает, что лидеры ЕС впервые всерьез обсудили вопрос европейского ядерного сдерживания на завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Это отражает растущую неуверенность Европы в надежности «ядерного зонтика» США.

«И канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон подняли тему европейского ядерного сдерживания в своих выступлениях», – пишет газета.

«Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии – это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку (против европейских стран). Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио», – отмечает издание. Также Politico сообщает, что в Мюнхене прошла закрытая встреча европейских стран по проблеме ядерного сдерживания.

Впрочем, газета подчеркивает, что дискуссия пока находится «на очень ранней стадии».

Politico напоминает, что на данный момент вопрос о «европейском ядерном сдерживании» сводится к арсеналам двух государств – Франции, не входящей в Группу ядерного планирования НАТО, и Великобритании, не входящей в ЕС. При этом Франция настаивает, что решение о применении ядерного оружия всегда будет принимать только Париж, и допускать к нему кого-либо не намерена.

Кроме того, представители администрации президента США Дональда Трампа в Мюнхене в частном порядке дали понять европейским союзникам, что ожидают от них поддержки курса на пересмотр системы международного порядка.

По оценке Politico, несмотря на примирительную публичную риторику американского госсекретаря Марко Рубио об «общих судьбах» США и Европы, непубличный сигнал Вашингтона был жестким. Союзники должны активнее наращивать оборонные возможности и действовать в русле американских интересов, иначе США готовы будут действовать самостоятельно. Представители США в Мюнхене говорили о переходе от «мира ценностей» к «миру интересов».

Часть европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что подход Вашингтона к отношениям с Европой после возвращения Трампа к власти практически не изменился, несмотря на более мягкий тон последних публичных выступлений, пишет издание.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2473
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5558
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3381
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 10002
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8688
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2186
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2928
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1336
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8793
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7266

